ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Агент "АТЕШ" успешно спалил военное авто россиян в Северодонецке (видео)

08:00 22.03.2026 Вс
2 мин
Причиной диверсий внутри РФ стали приказы о штурмах
aimg Эдуард Ткач
Фото: машина с символикой Z выгорела дотла (Getty Images)

Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную операцию в рядах армии РФ. Один из агентов поджег военное авто в Северодонецке, из-за чего транспорт больше не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Читайте также: В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ

Как пишут партизаны, успешная диверсия была проведена во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

"Агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады ВС РФ, действующей на Лиманском направлении, поджёг военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит", - говорится в публикации.

В "АТЕШ" отметили, что это уже далеко не первая диверсия и не первый человек, который вышел на связь с партизанским движением. По их данным, все больше военных обращаются к ним, в том числе с Лиманского направления.

Причина обращений заключается в том, что командование РФ гонит людей в штурмы без подготовки, техники и каких-либо шансов вернуться. Поэтому части из них выбирают действовать изнутри и заранее, пока не поздно.

"Северодонецк - один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным", - резюмировал в движении.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, что 15 марта в "АТЕШ" тоже отчитались о диверсии. Партизаны уничтожили трансформатор в Северодонецке, из-за чего из строя вышли системы связи и оборудование 123-го артиллерийской бригады РФ. Как итог, подразделение потеряло возможность координировать действия и получать или передавать приказы.

Также мы писали, что 3 марта агенты отчитались, что провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске. Выведя из стран два релейных шкафа, водник системный сбой в управлении движением поездов, а это был единственный стабильный путь логистики врага из России на передовую.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Луганск Северодонецк Пожар партизаны Война в Украине
Новости
США стерли Иран с лица земли, - Трамп
США стерли Иран с лица земли, - Трамп
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО