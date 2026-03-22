Агент "АТЕШ" успешно спалил военное авто россиян в Северодонецке (видео)

Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную операцию в рядах армии РФ. Один из агентов поджег военное авто в Северодонецке, из-за чего транспорт больше не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Как пишут партизаны, успешная диверсия была проведена во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

"Агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады ВС РФ, действующей на Лиманском направлении, поджёг военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит", - говорится в публикации.

В "АТЕШ" отметили, что это уже далеко не первая диверсия и не первый человек, который вышел на связь с партизанским движением. По их данным, все больше военных обращаются к ним, в том числе с Лиманского направления.

Причина обращений заключается в том, что командование РФ гонит людей в штурмы без подготовки, техники и каких-либо шансов вернуться. Поэтому части из них выбирают действовать изнутри и заранее, пока не поздно.

"Северодонецк - один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным", - резюмировал в движении.