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Число жертв взрыва в Кабуле возросло

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 17:12
Число жертв взрыва в Кабуле возросло
Иллюстративное фото (twitter.com/HSajwanization)

В результате взрыва погибли 14 человек

Количество жертв и пострадавших в результате взрыва автобомбы в столице Афганистана Кабуле резко возросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что в результате взрыва неподалеку от полицейского участка погибли 14 человек, еще 145 получили ранения. 

Напомним, в Кабуле взорвался автомобиль когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища. О своей причастности к теракту заявило радикальное исламистское движение "Талибан". Представитель движения сообщил, что целью атаки был "центр вербовки врагов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль. Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Кроме того, что в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек.

Также в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков. 

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