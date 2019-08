Число жертв взрыва в Кабуле возросло

В результате взрыва погибли 14 человек

Количество жертв и пострадавших в результате взрыва автобомбы в столице Афганистана Кабуле резко возросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что в результате взрыва неподалеку от полицейского участка погибли 14 человек, еще 145 получили ранения.

Напомним, в Кабуле взорвался автомобиль когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища. О своей причастности к теракту заявило радикальное исламистское движение "Талибан". Представитель движения сообщил, что целью атаки был "центр вербовки врагов".

#UPDATE At least 14 people were killed and 145 wounded in a massive Taliban bomb blast in Kabul Wednesday as fresh violence gripped the Afghan capital even as insurgents appear to be closing in on a peace deal with the US. https://t.co/ADiQYvt87n #Kabulexplosion pic.twitter.com/bHIMO4uZVp