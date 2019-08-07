В результате взрыва автобомбы в Афганистане пострадали 95 человек

Иллюстративное фото (twitter.com/HSajwanization)

Большинство раненых - гражданские лица

В результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, неподалеку от полицейского участка в Кабуле в Афганистене пострадали не менее 95 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что автомобиль взорвался, когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища.

"Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Рядом с полицейским участком, где произошел теракт, находится военное училище. МВД Афганистана опровергло распространяемые в соцсетях сообщения об атаке вооруженных боевиков, последовавшей вслед за взрывом", - говорится в сообщении.

Известно, что о своей причастности к теракту заявило радикальное исламистское движение "Талибан". Его представитель сообщил, что целью атаки был "центр вербовки врагов".

Отметим, что взрыв у полицейского участка стал 16-м крупным терактом в Кабуле с января текущего года. Согласно официальным данным, в 15 предыдущих погибли почти 100 человек и 600 получили ранения.

Напомним, ранее на юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль. Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек.

Также в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.