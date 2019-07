В Афганистане произошел взрыв возле здания полиции

В результате взрыва погибли 9 человек

На юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Пажвак.

Также сообщается, что 60 человек получили ранения.

По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль.

"Автомобиль взорвался рядом с полицейским управлением в городе Кандагар, неизвестно число боевиков, которые проникли в здание поблизости и начали столкновение", - заявил представитель полиции Джамал Насир Баракзай.

Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Update: 9 killed and 60 wounded in #Kandahar car bomb attack on Police hq. pic.twitter.com/3Q5JAqgZnE