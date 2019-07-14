В Афганистане боевики напали на гостиницу, погибли 8 человек

Иллюстративное фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Еще более 10 людей получили ранения

В результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Press TV.

Также сообщается, что более десяти людей, среди которых двое детей, получили ранения.

По информации официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Трое из боевиков были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо. Число жертв возросло до 33 человек. Еще более 50 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.