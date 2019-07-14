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В Афганистане боевики напали на гостиницу, погибли 8 человек

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 02:01
В Афганистане боевики напали на гостиницу, погибли 8 человек
Иллюстративное фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Еще более 10 людей получили ранения

В результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Press TV.

Также сообщается, что более десяти людей, среди которых двое детей, получили ранения.

По информации официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Трое из боевиков были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо. Число жертв возросло до 33 человек. Еще более 50 получили ранения. 

Ранее РБК-Украина писало, что в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков. 

Нападение на отель в Сомали: число жертв возросло В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших
Новости Украины Афганистаннападение
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