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В Афганистане в результате конфликта на пограничном пункте погибли 19 человек

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 02:31
В Афганистане в результате конфликта на пограничном пункте погибли 19 человек
Фото: война в Афганистане (twitter.com/SputnikInt)

Еще 15 боевиков получили ранения

В округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Глава провинциальной полиции Аминуллах Омаркхил заявил, что талибы-повстанцы под руководством Муллаха Гоусудинга атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Малума. Они спровоцировали ожесточенные бои, которые продолжались в течение нескольких часов.

Сообщается, что еще 15 боевиков и шестеро силовиков получили ранения в перестрелке По словам начальника полиции Герата, правительственные силы будут продолжать наносить удары по боевикам в других районах провинции Герат.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее сообщалось, что на юге Афганистана в провинции Пактика боевики "Талибан" совершили нападение на пограничный пункт, что привело к гибели по меньшей мере 8 силовиков.

РБК-Украина писало, что в провинции Вардак на востоке Афганистана ликвидировали 12 боевиков, включая влиятельного командира террористической группировки "талибан" Муллу Садама. 

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