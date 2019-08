Число жертв вибуху в Кабулі зросло

В результаті вибуху загинули 14 людей

Кількість жертв і постраждалих в результаті вибуху автобомбы в столиці Афганістану Кабулі різко зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що в результаті вибуху неподалік від поліцейської дільниці, загинули 14 людей, ще 145 отримали поранення.

Нагадаємо, в Кабулі підірвався автомобиль коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища. Про свою причетність до теракту заявило радикальний ісламістський рух "Талібан". Представник руху повідомив, що метою атаки був "центр вербування ворогів".

