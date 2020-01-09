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В аэропорту Тель-Авива у самолета Boeing 737 при взлете загорелся двигатель

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 00:26
В аэропорту Тель-Авива у самолета Boeing 737 при взлете загорелся двигатель
Иллюстративное фото (twitter.com/sharonidan)

На борту лайнера находилось более 100 пассажиров

В аэропорту Израиля, в Тель-Авиве у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести Израиль".

Инцидент произошел в ночь на 8 января. На борту лайнера находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля.

Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.

Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

В Иране 9 января объявили днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Ранее телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно Иран не ввел запрет на гражданские полеты в своем воздушном пространстве
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