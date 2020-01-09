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В аеропорту Тель-Авіва у літака Boeing 737 при зльоті загорівся двигун

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 00:26
В аеропорту Тель-Авіва у літака Boeing 737 при зльоті загорівся двигун
Ілюстративне фото (twitter.com/sharonidan)

На борту лайнера перебувало понад 100 пасажирів

В аеропорту Ізраїлю, в Тель-Авіві, у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести Израиль".

Інцидент стався у ніч на 8 січня. На борту лайнера перебувало понад 100 пасажирів - усі громадяни Ізраїлю.

Літак Boeing 737 прямував з аеропорту Бен-Гуріон до столиці Руанди Кігалі.

Рейс затримали на невідомий час у зв'язку із загорянням двигуна, яке сталося через технічну несправність. Пасажирів екстрено висадили з літака і повернули до терміналу.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

В Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Тегеран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

Крім того, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонив польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

В Иране 9 января объявили днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Ранее телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета.

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