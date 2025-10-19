ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Мюнхені аеропорт закривали через невідомі дрони

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 14:00
UA EN RU
У Мюнхені аеропорт закривали через невідомі дрони Ілюстративне фото: у Мюнхені закривали через невідомі дрони (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Аеропрот німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на АР.

Кілька людей, серед яких співробітники служби безпеки та працівники аеропорту, повідомили про "підозрілі спостереження". Інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом і тривав приблизно пів години, після чого повторився близько 23:00.

В адміністрації аеропорту зазначили, що ситуація майже не вплинула на пасажирів і графік рейсів. Три літаки були тимчасово перенаправлені - два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а ще один виліт довелося скасувати.

Федеральна поліція після перевірки не виявила в районі жодних дронів чи підозрілих осіб.

Близько опівночі 18 жовтня аеропорт відновив роботу, а вже вранці наступного дня авіасполучення повернулося до звичайного режиму.

Польоти дронів над країнами Європи

За останні два тижні у Польщі, Німеччині та інших країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.

Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".

У тоже час у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів