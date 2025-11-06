Аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Отмечается, что работу аэропорта прекращали с 22:00 до 22:45 по местному времени после того, как пилот самолета, заходившего на посадку, заметил беспилотник. По предварительной информации, летающий аппарат пролетел над промышленной зоной вблизи аэропорта и исчез в неизвестном направлении.

Из-за инцидента три самолета - два пассажирских и один грузовой - были перенаправлены в другие аэропорты. Другие рейсы совершили посадку и вылет с задержкой. Служба безопасности аэропорта начала внутреннее расследование.