Аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона

Четверг 06 ноября 2025 15:11
UA EN RU
Аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона Фото: аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что работу аэропорта прекращали с 22:00 до 22:45 по местному времени после того, как пилот самолета, заходившего на посадку, заметил беспилотник. По предварительной информации, летающий аппарат пролетел над промышленной зоной вблизи аэропорта и исчез в неизвестном направлении.

Из-за инцидента три самолета - два пассажирских и один грузовой - были перенаправлены в другие аэропорты. Другие рейсы совершили посадку и вылет с задержкой. Служба безопасности аэропорта начала внутреннее расследование.

Неизвестные дроны в Европе

Полеты неизвестных беспилотников в все чаще создают проблемы для работы аэропортов в разных странах Европы.

Только за последние месяцы из-за похожих инцидентов временно приостанавливали работу аэропортов в Дании, Норвегии, Германии, Польше, Румынии и других странах.

Так, ранее в Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.

Кроме того, вечером 18 октября аэропорт немецкого города Мюнхен снова был временно закрыт после сообщений о неизвестных дронах.

Также в сентябре 14 европейских аэропортов временно приостановили работу из-за вторжения неизвестных беспилотников. Это рекордный показатель за один месяц.

Сколько теряет авиационная отрасль из-за вторжения дронов и почему нет быстрого решения - в материале РБК-Украина.

