Снегопад в Киеве: аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

На данный момент взлетные полосы готовят к вылетам

Международный аэропорт "Борисполь", несмотря на снегопад, работает в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook аэропорта.

Как отмечается, в "Борисполе" готовят взлетные полосы и самолеты к вылетам в условиях снегопада. Пассажиров просят внимательно следить за информацией на онлайн-табло для своевременного прибытия на регистрацию.

"Поздравляем всех с первым снегом! Международный аэропорт "Борисполь" готов к зиме, мы работаем в штатном режиме. Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылету в условиях снежных осадков", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал РБК-Украина, утром в среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, в результате чего образовались многочисленные пробки. Кроме того, из-за снега в столице произошло уже более 50 аварий.

Накануне синоптики предупреждали, что 14 ноября в Киеве образуется снежный покров до 6 см.

Добавим, в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника "Киевавтодора" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Техника начала обработку дорожного покрытия столицы посыпочными материалами.