В Киеве на дороги вывели снегоуборочную технику, - КГГА

Фото: снегоуборочная техника (РБК-Украина, Виталий Носач)

В "Киевавтодоре" просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу

Снегоуборочная техника предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" начала обработку дорожного покрытия столицы посыпочными материалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Вместе с тем в "Киевавтодоре" просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.

"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК "Киевавтодор" оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - отметили в коммунальной корпорации.

Напомним, в Киеве, сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег. Ранее синоптики предупреждали, что в столице в среду ожидается образование снежного покрова до 6 см.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера в КГГА просили киевлян не пользоваться личным авто и отдать предпочтение общественному транспорту при ухудшении погодных условий. При этом жителей столицы, которые будут пользоваться собственным авто, просили позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима.