Снігопад в Києві: аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі

Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Наразі злітні смуги готують до вильотів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", не зважаючи на снігопад, працює у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook аеропорту.

Як зазначається, в "Борисполі" готують злітні смуги та літаки до вильоту за умов снігопаду. Пасажирів просять уважно слідкувати за інформацією на онлайн-табло для вчасного прибуття на реєстрацію.

"Вітаємо всіх з першим снігом! Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий до зими, ми працюємо в штатному режимі. Забезпечується підготовка злітної смуги та літаків до вильоту за умов снігових опадів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв РБК-Україна, вранці в середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, внаслідок чого утворилися численні пробки. Крім того, через сніг у столиці сталося вже більше 50 аварій.

Напередодні синоптики попереджали, що 14 листопада у Києві утвориться сніговий покрив до 6 см.

Також нагадаємо, у КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка "Київавтодору" уже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Техніка почала обробку дорожнього покриття столиці посипковими матеріалами.