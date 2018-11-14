ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Снігопад в Києві: аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 13:12
Снігопад в Києві: аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі
Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Наразі злітні смуги готують до вильотів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", не зважаючи на снігопад, працює у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook аеропорту.

Як зазначається, в "Борисполі" готують злітні смуги та літаки до вильоту за умов снігопаду. Пасажирів просять уважно слідкувати за інформацією на онлайн-табло для вчасного прибуття на реєстрацію.

"Вітаємо всіх з першим снігом! Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий до зими, ми працюємо в штатному режимі. Забезпечується підготовка злітної смуги та літаків до вильоту за умов снігових опадів", - йдеться в повідомленні.

Снігопад в Києві: аеропорт &quot;Бориспіль&quot; працює в штатному режимі

Нагадаємо, як повідомляв РБК-Україна, вранці в середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, внаслідок чого утворилися численні пробки. Крім того, через сніг у столиці сталося вже більше 50 аварій.

Напередодні синоптики попереджали, що 14 листопада у Києві утвориться сніговий покрив до 6 см.

Також нагадаємо, у КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка "Київавтодору" уже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Техніка почала обробку дорожнього покриття столиці посипковими матеріалами.

В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах у зв'язку зі снігопадом У Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Новини України снег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся