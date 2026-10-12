Адвокати не приходять, засідання скасовують: справа про лікарів Odrex знову буксує

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex із пʼяти запланованих на початок жовтня засідань відбулися лише два. Причому одне з них вдалося провести лише після того, як суд залучив захисників за призначенням через неявку адвокатів обох обвинувачених.

Що відомо про хід справи та скасування засідань, розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю в УНН.

Повідомляється, що один з обвинувачених, хірург Віталій Русаков, на своїй сторінці у Facebook оприлюднив графік засідань на жовтень, назвавши інтенсивність справи надмірною.

Судові засідання були заплановані на 1, 2, 7, 8 та 13 жовтня, однак цей анонсований графік так і залишився на папері. З п'яти слухань відбулися лише два – 1 та 8 жовтня. Решта ж не відбулися або були скасовані заздалегідь. Зокрема, засідання 13 жовтня скасували через клопотання захисту.

Таким чином, навіть щільний графік, на який нарікав один з обвинувачених, не забезпечив регулярного розгляду справи про медичну недбалість лікарів Odrex.

Судовий процес, у якому мають встановити обставини смерті пацієнта приватної клініки, продовжує втрачати час через перенесення слухань.

Дорогі адвокати, які не ходять на судові засідання

Особливо показовою стала ситуація 1 жовтня. Того дня Київський районний суд Одеси розглядав питання про продовження запобіжних заходів Віталію Русакову та іншій обвинуваченій - онкологині Марині Бєлоцерковській.

Проте адвокати обох лікарів на засідання не з'явилися. Щоб не відкладати розгляд, суд був змушений залучити для кожного з обвинувачених окремого захисника за призначенням.

За результатами засідання суд залишив обом лікарям особисте зобов'язання, а Русакову продовжив відсторонення від посади. Після слухання хірург повідомив, що вже звільнився з посади завідувача хірургічного відділення Odrex за власним бажанням.

Наступне засідання, заплановане на 2 жовтня, не відбулося.

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7 жовтня суд знову не зміг продовжити розгляд справи. Захисниця Бєлоцерковської подала клопотання про перенесення, пояснивши його участю в іншому судовому процесі. Водночас до суду не з'явився й один із адвокатів Русакова.

Лише 8 жовтня суд зміг повернутися до розгляду справи. Проте вже наступні слухання, призначені на 9 та 13 жовтня, знову скасували через клопотання адвокатки Бєлоцерковської.

На цьому тлі особливої уваги заслуговують попередні заяви самого Русакова. Розповідаючи про свій захист, хірург наголошував, що його адвокати "дуже дорогі". Однак висока вартість юридичних послуг, очевидно, не гарантує присутності захисників у суді.

Водночас пояснення зайнятістю в інших процесах дедалі частіше стають підставою для перенесення слухань. За таких обставин виникає закономірне питання: чому графіки адвокатів не вдається узгодити з датами судового розгляду кримінальної справи, у якій йдеться про можливу відповідальність медиків за смерть людини?

Суд уже звернув увагу на регулярні неявки захисників

Жовтневі перенесення стали продовженням ситуації, яка склалася у вересні. Тоді Київський районний суд Одеси призначив 13 засідань у справі лікарів Odrex. Однак повноцінно відбулися лише шість.

Ще сім були перенесені або не дали змоги продовжити розгляд справи по суті.

Після того як адвокати Русакова двічі поспіль подали клопотання про перенесення засідань через участь в інших судових процесах, головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини їхньої неявки неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там мають оцінити, чи містять дії захисників ознаки дисциплінарного проступку.

Водночас сам факт регулярних перенесень не доводить наміру адвокатів свідомо затягувати провадження. Встановити наявність дисциплінарного проступку мають уповноважені органи.

Справа просувається повільно, а час спливає

Фактично процес уже кілька місяців рухається від одного перенесення засідання до іншого. Суд призначає засідання, адвокати подають клопотання, а заслуховування важливих для справи доказів знову відкладається.

Така ситуація має і юридичні ризики. Адже тривалий розгляд може призвести до спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. За певних передбачених законом умов це створює ризик завершення справи без обвинувального вироку.