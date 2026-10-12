Адвокаты не приходят, заседания отменяют: дело о врачах Odrex снова буксует

По делу о медицинской халатности врачей Odrex из пяти запланированных на начало октября заседаний состоялось всего два. Причем одно из них удалось провести только после того, как суд привлек защитников по назначению из-за неявки адвокатов обоих обвиняемых.

Что известно о ходе дела и отмене заседаний, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на статью в УНН.

Сообщается, что один из обвиняемых, хирург Виталий Русаков, на своей странице в Facebook обнародовал график заседаний на октябрь, назвав интенсивность дела чрезмерной.

Судебные заседания были запланированы на 1, 2, 7, 8 и 13 октября, однако этот анонсированный график так и остался на бумаге. Из пяти слушаний состоялось всего два – 1 и 8 октября. Остальные же не состоялись или были отменены заранее. В частности, заседание 13 октября отменили из-за ходатайства защиты.

Таким образом, даже плотный график, на который сетовал один из обвиняемых, не обеспечил регулярного рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex.

Судебный процесс, при котором должны установить обстоятельства смерти пациента частной клиники, продолжает терять время из-за переноса слушаний.

Дорогие адвокаты, не ходящие на судебные заседания

Особенно показательна ситуация 1 октября. В тот день Киевский районный суд Одессы рассматривал вопрос о продлении мер Виталию Русакову и другой обвиняемой - онкологине Марине Белоцерковской.

Однако адвокаты обоих врачей на заседание не явились. Чтобы не откладывать разбирательство, суд был вынужден привлечь для каждого из обвиняемых отдельного защитника по назначению.

По результатам заседания суд оставил обоим врачам личное обязательство, а Русакову продлил отстранение от должности. После слушания хирург сообщил, что уже уволился с должности заведующего хирургическим отделением Odrex по собственному желанию.

Следующее заседание, запланированное на 2 октября, не состоялось.

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7 октября суд снова не смог продолжить рассмотрение дела. Защитница Белоцерковской подала ходатайство о переносе, объяснив его участием в ином судебном процессе. В то же время, в суд не явился и один из адвокатов Русакова.

Лишь 8 октября суд смог вернуться к рассмотрению дела. Однако уже последующие слушания, назначенные на 9 и 13 октября, снова отменили из-за ходатайства адвоката Белоцерковской.

На этом фоне особого внимания заслуживают предварительные заявления самого Русакова. Рассказывая о своей защите, хирург отмечал, что его адвокаты "очень дорогие". Однако высокая стоимость юридических услуг, по всей видимости, не гарантирует присутствия защитников в суде.

В то же время объяснения занятостью в других процессах все чаще становятся основанием для переноса слушаний. В таких обстоятельствах возникает закономерный вопрос: почему графики адвокатов не удается согласовать с датами судебного разбирательства уголовного дела, в котором говорится о возможной ответственности медиков за смерть человека?

Суд уже обратил внимание на регулярные неявки защитников

Октябрьские перенесения стали продолжением ситуации, которая сложилась в сентябре. Тогда Киевский районный суд Одессы назначил 13 заседаний по делу врачей Odrex. Однако полноценно состоялось всего шесть.

Еще семь были перенесены или не позволили продолжить рассмотрение дела по существу.

После того, как адвокаты Русакова дважды подряд ходатайствовали о переносе заседаний через участие в других судебных процессах, председательствующий судья Виктор Чаплыцкий признал причины их неявки неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки дисциплинарного проступка.

В то же время сам факт регулярных переносов не доказывает намерения адвокатов сознательно затягивать производство. Установить наличие дисциплинарного проступка должны уполномоченные органы.

Дело продвигается медленно, а время истекает

Фактически процесс уже несколько месяцев движется от одного перенесения заседания к другому. Суд назначает заседание, адвокаты подают ходатайство, а заслушивание важных для дела доказательств снова откладывается.

Такая ситуация имеет и юридические опасности. Ведь длительное рассмотрение может привести к истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При определенных предусмотренных законом условиях создает риск завершения дела без обвинительного приговора.