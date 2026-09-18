Коли неявки адвоката є підставою для дисциплінарної відповідальності: пояснення ВКДКА

Неявка адвоката до суду сама по собі ще не означає дисциплінарного проступку. Водночас систематичні неявки та необґрунтовані клопотання про перенесення засідань можуть стати підставою для перевірки дій захисника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю тимчасово виконуючого обовʼязки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Андрія Місяця "Судово-юридичній газеті".

За словами Місяця, систематичні неявки адвоката без поважних причин, як і необґрунтовані клопотання про відкладення засідань, можуть свідчити про порушення вимог адвокатської етики та професійних обов’язків.

Місяць зазначив, що оцінюватися можуть і інші дії адвоката, які без достатніх підстав призводять до затягування розгляду справи. За його словами, за наявності складу дисциплінарного проступку така поведінка може стати підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Чому важлива систематичність неявок

За словами Місяця, систематичність таких випадків має істотне значення під час оцінки поведінки адвоката.

"Сукупність неявок може свідчити не про випадкове порушення, а про певну модель поведінки адвоката та його недобросовісне ставлення до професійних обов’язків", – зазначив він.

При цьому враховуються кількість таких випадків, їхні причини, наслідки для розгляду справи та поведінка адвоката в цілому.

Чи є інший судовий процес поважною причиною

Участь адвоката в іншому судовому процесі може бути поважною причиною для неявки, однак не є безумовною підставою для перенесення засідання.

“Участь адвоката в іншому судовому процесі або процесуальній дії може бути поважною причиною для неявки, якщо така зайнятість є реальною та підтверджена належними доказами”, – сказав Місяць.

Водночас сама лише вказівка на участь в іншій справі не є безумовною підставою для відкладення засідання.