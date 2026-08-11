Смерть Аднана Ківана: суд відновив дослідження доказів у справі лікарів Odrex

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН , на засіданні 7 серпня суд дослідив частину доказів сторони обвинувачення, що стосуються дій одного з лікарів.

Що відомо про судове засідання

Повідомляється, що наступне судове засідання у справі про обставини смерті бізнесмена Аднана Ківана призначене на 3 вересня. Очікується, що суд продовжить дослідження доказів.

Під час цього етапу суд вивчає медичну документацію, висновки експертиз та інші матеріали кримінального провадження. Саме ці докази дозволять відновити послідовність лікування пацієнта: які діагнози встановлювали лікарі, які обстеження проводили, які препарати та процедури призначали, як змінювався стан пацієнта і як медики реагували на можливі ускладнення.

У справі про медичну недбалість це має принципове значення. Суду необхідно не лише встановити, які рішення ухвалювали лікарі, а й перевірити, чи відповідали їхні дії професійним обов’язкам та медичним стандартам.

Зазначимо, що перейти до повноцінного дослідження доказів у цій справі суд не міг близько семи місяців. Розгляд неодноразово відкладався, через що ключовий для встановлення обставин смерті Аднана Ківана етап, фактично залишався заблокованим.

Навіть після того, як справа нарешті перейшла до дослідження доказів, стабільного темпу судовий розгляд не набрав. Останні кілька тижнів процес буксував: кілька судових засідань поспіль були перенесені через неявку представників сторони захисту. У результаті дослідження доказів переривалося, а проміжки між засіданнями збільшували загальну тривалість розгляду справи.

Для кримінальних проваджень щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками такі затримки мають особливе значення.

Кримінальний кодекс передбачає строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, а їх сплив за наявності передбачених законом умов може стати підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, навіть якщо її провина буде доведена.

У справі лікарів Odrex це питання особливо чутливе. Суд має встановити, чи були під час лікування Ківана допущені порушення професійних обов’язків, чи спричинили вони тяжкі наслідки для пацієнта і чи доведений причинно-наслідковий зв’язок між діями або бездіяльністю конкретних медиків та наслідками для його здоров’я. Дати відповідь на ці питання можна лише після повного дослідження доказів.

Що відомо про смерть Аднана Ківана в клініці Odrex

Відомий бізнесмен, забудовник та засновник компанії KADORR Group Аднан Ківан пішов із життя у жовтні 2024 року під час перебування в одеській приватній клініці Odrex. Після чого було розпочато розслідування обставин його лікування у медзакладі.

Восени 2025 року лікаря-онколога та хірурга клініки Odrex звинуватили у службовій недбалості, що могла призвести до смерті пацієнта. Зі свого боку керівництво клініки Odrex відкидає всі звинувачення на адресу закладу.

В адміністрації наголошували, що лікування пацієнта здійснювалося у суворій відповідності до медичних протоколів, а правомірність дій свого персоналу клініка має намір доводити виключно у правовому полі.