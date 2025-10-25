У справі про смерть забудовника Аднана Ківана отримали підозри два лікарі

В Україні правоохоронні органи розслідують смерть відомого одеського бізнесмена та забудовника, який міг померти через неналежне лікування. Двом лікарям в Одесі вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

За даними джерел, мова йде про відомого забудовника та засновника компанії KADORR Group Аднана Ківана, який помер у жовтні минулого року.

Зазначається, що померлий з травня по жовтень 2024 року проходив курс лікування онкологічного захворювання в приватній медичній клініці в Одесі. Його лікуванням займалися лікар-онколог та хірург.

Під час лікування обидва лікарі допустилися низки порушень в процесі надання медичної допомоги. Зокрема, за даними судово-медичної експертизи, вони не забезпечили належного реагування ознаки ускладнень та не вжили заходів для їхнього своєчасного усунення.

В результаті у Ківана розвинувся сепсис, який на тлі ускладнень через онкологію призвів до його смерті. Бізнесмен міг прожити значно довше за умови своєчасної діагностики проблеми, правильно зробленої оцінки його стану та належного лікування.

Слідство зібрало докази того, що порушення, яких припустилися лікарі, прямо пов'язані зі смертю Ківана. Обом медикам оголошено про підозру відповідно до ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта). Їм загрожує два роки тюремного ув'язнення із забороною займатися медичною діяльністю п'ять років.