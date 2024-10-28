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Помер засновник KADORR Group Аднан Ківан

Понеділок 28 жовтня 2024 10:07
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Помер засновник KADORR Group Аднан Ківан Фото: засновник KADORR Group Аднан Ківан (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

28 жовтня помер Аднан Ківан - засновник корпорації KADORR Group і найбільший арабський інвестор в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу KADORR Group.

Ківан відомий успішними бізнес-проектами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

"З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога. Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім'я", - йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про Ківана

Аднан Ківан народився 1 грудня 1962 року в Сирії. Після закінчення середньої школи поїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій.

У 2005 році Ківан заснував компанію "Діана-Плюс", яка займалася розробкою будівельних проєктів. Вже у 2006 році створив ПП "Інтерінвестбуд", що спеціалізувалося на будівництві, а у 2010 році заснував KADORR Group, компанію, яка збудувала понад 40 житлових комплексів, переважно в Одесі.

У 2017 році він заснував компанію "Кадор зерно України", що займається гуртовою торгівлею зерном, насінням та необробленим тютюном, а також вирощуванням зернових та технічних культур.

У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у 240 мільйонів доларів.

Ківан був власником англомовної газети та сайту Kyiv Post.

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