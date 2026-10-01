Справа лікарів Odrex: у вересні не відбулося більше половини засідань

Резонансна справа щодо можливої медичної недбалості лікарів приватної клініки Odrex, пов'язана зі смертю бізнесмена Аднана Ківана, вже близько 10 місяців перебуває на судовому розгляді. У вересні процес знову загальмувався на тлі клопотань, відводів та неявок сторони захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію УНН.

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальну справу щодо лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, дії або бездіяльність медиків під час лікування Аднана Ківана могли призвести до розвитку ускладнень і смерті пацієнта. Обвинувачені провину заперечують.

Суд має встановити, чи відповідали дії лікарів медичним стандартам і чи існував причинно-наслідковий зв'язок між лікуванням та смертю бізнесмена.

Читайте також: Смерть Аднана Ківана: суд відновив дослідження доказів у справі лікарів Odrex

Більше половини засідань у вересні не відбулися

На вересень суд призначив одразу 13 засідань. Такий графік мав дозволити продовжити дослідження доказів і перейти до одного з ключових етапів процесу - заслуховування медичного експерта.

Однак із 13 призначених засідань відбулися лише шість. Ще сім були перенесені або суд не зміг перейти до розгляду справи по суті.

Серія переносів викликала реакцію суду

Після того як адвокати Русакова два засідання поспіль попросили про відкладення через участь в інших процесах, головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини їхньої неявки неповажними та повідомив про намір направити інформацію до дисциплінарних органів адвокатури.

Раніше РБК-Україна вже писало, що справа неодноразово зупинялася через неявки захисників і процесуальні клопотання. У липні, коли обвинувальний акт перебував у суді понад сім місяців, повноцінне дослідження доказів ще не розпочалося. Після передачі справи з Приморського до Київського районного суду Одеси підготовчу стадію довелося проходити повторно.

У серпні процес нарешті перейшов до дослідження доказів. Проте вже тоді зазначалося, що стабільного темпу розгляд не набрав: засідання продовжували переноситися через неявки представників сторони захисту.

Медичного експерта досі не заслухали

Одним із ключових етапів процесу має стати заслуховування медичного експерта. Він має дати суду фахові роз'яснення щодо медичної документації, висновків експертиз, протоколів лікування та можливої наявності причинно-наслідкового зв'язку між діями лікарів і смертю пацієнта. До цього етапу суд намагається перейти ще з весни.

Читайте також: В очікуванні експерта: чи готують адвокати лікарів Odrex повторну зміну підсудності

Чому строки мають значення

Окреме значення у цій справі мають строки давності. Аднан Ківан помер у жовтні 2024 року, а для злочину, який інкримінують лікарям за ч. 1 ст. 140 КК України, законом встановлений строк. Після його спливу може постати питання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Саме тому кожне нове перенесення затягує не лише розгляд справи, а й наближає її до цієї процесуальної межі.