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Адвокат Протасевича заявила, что подзащитный не обсуждал с ней "интервью"

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Беларусь, Пятница 04 июня 2021 18:44
Адвокат Протасевича заявила, что подзащитный не обсуждал с ней "интервью" Фото: Адвокат Протасевича заявила, что он не обсуждал интервью (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрей Василюк

Адвокат белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Инесса Оленская заявила, что не обсуждала с подзащитным интервью гостелевидению Беларуси где он признает свою вину . При этом, она не видела задержанного уже неделю.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова адвоката.

"Адвокат Протасевича заявила РИА Новости, что ее подзащитный не обсуждал с ней интервью гостелевидению", - гворится в сообщении.

Также уточняется, что защитник Протасевича не видела его неделю.

23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Позже Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Роман Протасевич в последнем интервью заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов.

Первое видео допроса Протасевича белорусские телеканалы опубликовали на следующий день после его задержания 24 мая. На видео Протасевич заявил, что с ним все в порядке и он дает силовикам показания.

Впоследствии телеканал ОНТ опубликовал отрывок допроса Протасевича, где он рассказал новые подробности своего задержания.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он дал в "интервью" белорусскому телеканалу. Она считает, что к нему применяли пытки.

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