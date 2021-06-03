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Протасевич заявил, что признает вину в призывах к протестам в Беларуси

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Минск, Четверг 03 июня 2021 20:35
Протасевич заявил, что признает вину в призывах к протестам в Беларуси Фото: основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (twitter.com/all_mary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Он также признался, что был одним из первых, кто их публиковал.

Об этом говорится на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

"Я сразу призал вину по 342 ст. УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций - ред.). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - говорит Протасевич на видео.

По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.

Напомним, накануне телеканал ОНТ опубликовал отрывок допроса Протасевича, где он рассказал новые подробности своего задержания. По его мнению, к этому может быть причастен его соратник.

Первое видео допроса Протасевича белорусские телеканалы опубликовали на следующий день после его задержания 24 мая. На видео Протасевич заявил, что с ним все в порядке и он дает силовикам признательные показания.

Кроме того, в Беларуси показали видео допроса девушки Протасевича, которую задержали вместе с ним в Минске. На видео девушка признается, что является редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные силовиков.

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