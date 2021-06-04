"Результат невыносимых пыток": Тихановская и основатель Nexta отреагировали на "интервью" Протасевича

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он предоставил в "интервью" белорусскому телеканалу. К нему применяли пытки.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с мэром Варшавы.

Тихановская отметила, что подобные видеозаписи с "признаниями" белорусских оппозиционеров время от времени появляются.

"Мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди. К ним применяют пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям Романа Протасевича, поскольку понимаем, как его заставили это сказать", - отметила Тихановская.

В то же время, основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило в комментарии Forbes назвал это "интервью" результатом невыносимых пыток и "грамотно вызванными у Романа убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения".

"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и отделка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психо-эмоционального состояния и характера Романа - для повышения его болтливости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", - сказал Путило.

По его словам, "об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце "беседы-допроса".