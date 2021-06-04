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Адвокат Протасевича заявила, що підзахисний не обговорював з нею "інтерв'ю"

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Білорусь, П'ятниця 04 червня 2021 18:44
Адвокат Протасевича заявила, що підзахисний не обговорював з нею "інтерв'ю" Фото: Адвокат Протасевича заявила, що він не обговорював інтерв'ю (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрій Василюк

Адвокат білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Інеса Оленська заявила, що не обговорювала з підзахисним інтерв'ю держтелебаченню Білорусі, де він визнає свою провину. При цьому, вона не бачила затриманого вже тиждень.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на слова адвоката.

"Адвокат Протасевича заявила РІА Новини, що її підзахисний не обговорював з нею інтерв'ю держтелебаченню", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що захисник Протасевича не бачила Його тиждень.

23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Пізніше Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Роман Протасевич в останньому інтерв'ю заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Перше відео допиту Протасевича білоруські телеканали опублікували наступного дня після його затримання 24 травня. На відео Протасевич заявив, що з ним все гаразд і він дає силовикам свідчення.

Згодом телеканал ОНТ опублікував уривок допиту Протасевича, де він розповів нові подробиці свого затримання.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Романа Протасевича змусили до свідчень, які він дав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. Вона вважає, що до нього застосовували тортури.

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