"Выглядит бодрой и здоровой": адвокат девушки Протасевича смог посетить ее в СИЗО

Адвокат россиянки Софьи Сапеги , задержанной в минском аэропорту вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, Александр Филанович наконец посетил подзащитную в СИЗО КГБ. По его словам, девушка выглядит бодрой и здоровой.

Об этом он сам рассказал " Открытым медиа ".

"Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", - рассказал правозащитник.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Адвокат Софьи Сапеги ранее несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.