Протасевич на новом видео допроса предположил, что его сдал соратник
Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал новые подробности своего задержания. По мнению Протасевича, к этому может быть причастен его соратник.
Об этом говорится на новом видео допроса, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.
По словам Протасевича, он рассказал этому соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.
"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни... Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", - сказал он.
На видео Протасевич добавил, что этот соратник имел связи с так называемыми "киберпартизанами", которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.
Напомним, на предыдущем отрывке допроса, опубликованном телеканалом ОНТ, Протасевич сказал, что он подозревает, что его подставили. Он пояснил, что белорусские силовики задержали его только после того, как он рассказал, каким самолетом будет лететь из Греции.
Добавим, первое видео допроса Протасевича белорусские телеканалы опубликовали на следующий день после его задержания. На видео Протасевич заявил, что с ним все в порядке и он дает силовикам признательные показания.
Кроме того, в Беларуси показали видео допроса девушки Протасевича, которую задержали вместе с ним в Минске. На видео девушка признается, что является редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные силовиков.