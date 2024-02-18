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Адмірал НАТО про Авдіївку: не велика втрата, песимісти не виграють у війнах

Фото: Роб Брауер, голова військового комітету НАТО (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

З воєнного погляду Авдіївка не є великою втратою, оскільки ворог зруйнував всю інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військового комітету НАТО Роба Брауера в коментарі Foreign Policy.

"У воєнному плані це не велика втрата (Авдіївка, - ред.). Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - заявив Брауер. 

Як пише видання, ворог захопив Авдіївку ціною величезних втрат та боєзапасів. Втім, країна-терорист далека від перемоги у війні. Згідно з оцінками "понад десяти європейських військових чиновників та експертів" ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах або ж великі невдачі на фронті. 

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - додав Брауер.

Зокрема думку Брауера поділяє колишній аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба. 

"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці теж", - сказав він.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

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