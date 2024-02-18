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Адмирал НАТО об Авдеевке: не большая потеря, пессимисты не выиграют в войнах

Фото: Роб Брауэр, глава военного комитета НАТО (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

С военной точки зрения Авдеевка не большая потеря, поскольку враг разрушил всю инфраструктуру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военного комитета НАТО Роба Брауэра в комментарии Foreign Policy.

"В военном плане это не большая потеря (Авдеевка, - ред.). Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", - заявил Брауэр. 

Как пишет издание, враг захватил Авдеевку ценой огромных потерь и боезапасов. Впрочем, страна-террорист далека от победы в войне. Согласно оценкам "более десяти европейских военных чиновников и экспертов" ситуация на поле боя является серьезной, но Украине не грозит крах или большие неудачи на фронте. 

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - добавил Брауэр.

В частности мнение Брауэра разделяет бывший аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуба. 

"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", - сказал он.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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