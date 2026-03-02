Адаптовані графіки й автобуси замість поїздів: в яких областях УЗ змінила рух 2 березня

Херсонська область

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 2 березня, "Укрзалізниця":

працює у посиленому режимі;

тримає рух там, де це безпечно.

Так, у Херсонській області рух між Миколаєвом та Херсоном - з урахуванням безпекової ситуації.

Сумська та Чернігівська області

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди курсують сьогодні:

до Конотопа;

з Конотопа.

Тим часом на Ніжинському напрямку приміські потяги їдуть за адаптованими графіками.

Харківська та Донецька області

У Харківській та Донецькій областях - від Лозової до Краматорська - запроваджено автобусні трансфери.

При цьому регіональний експрес на Ізюм курсує наразі за розкладом.

Де ще неподалік фронту поїзди їдуть без змін

В "Укрзалізниці" повідомили, що 2 березня за розкладом також здійснюється рух поїздами до та із:

Запоріжжя;

Херсона;

Сум.

"У разі фіксації небезпеки нашими моніторинговими групами будемо підстраховуватися автобусними трансферами", - попередили пасажирів.

Оперативна інформація щодо руху поїздів 2 березня (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Уточнюється, що про всі зміни (за потреби) людям оперативно повідомлять push-сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці".

"Рушаймо", - підсумували в УЗ.