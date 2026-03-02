Адаптовані графіки й автобуси замість поїздів: в яких областях УЗ змінила рух 2 березня

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" працює у посиленому режимі. На окремих напрямках для пасажирів запровадили автобусні трансфери замість поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 2 березня, "Укрзалізниця":
Так, у Херсонській області рух між Миколаєвом та Херсоном - з урахуванням безпекової ситуації.
У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди курсують сьогодні:
Тим часом на Ніжинському напрямку приміські потяги їдуть за адаптованими графіками.
У Харківській та Донецькій областях - від Лозової до Краматорська - запроваджено автобусні трансфери.
При цьому регіональний експрес на Ізюм курсує наразі за розкладом.
В "Укрзалізниці" повідомили, що 2 березня за розкладом також здійснюється рух поїздами до та із:
"У разі фіксації небезпеки нашими моніторинговими групами будемо підстраховуватися автобусними трансферами", - попередили пасажирів.
Уточнюється, що про всі зміни (за потреби) людям оперативно повідомлять push-сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці".
"Рушаймо", - підсумували в УЗ.
