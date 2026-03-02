Адаптированные графики и автобусы вместо поездов: в каких областях УЗ изменила движение 2 марта

Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" работает в усиленном режиме. На отдельных направлениях для пассажиров ввели автобусные трансферы вместо поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Читайте также: Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)
Согласно оперативной информации компании по состоянию на понедельник, 2 марта, "Укрзализныця":
Так, в Херсонской области движение между Николаевом и Херсоном - с учетом ситуации с безопасностью.
В Сумской и Черниговской областях региональные поезда курсируют сегодня:
Тем временем на Нежинском направлении пригородные поезда едут по адаптированным графикам.
В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой до Краматорска - введены автобусные трансферы.
При этом региональный экспресс на Изюм курсирует сейчас по расписанию.
В "Укрзализныце" сообщили, что 2 марта по расписанию также осуществляется движение поездов до и из:
"В случае фиксации опасности нашими мониторинговыми группами будем подстраховываться автобусными трансферами", - предупредили пассажиров.
Уточняется, что обо всех изменениях (при необходимости) людям оперативно сообщат push-оповещениями в приложении "Укрзализныци".
"Давайте двигаться", - подытожили в УЗ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины.
Кроме того, мы объясняли, как экономить на билетах УЗ по новым правилам и нужен ли билет на поезд собаке - каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине.
Читайте также, чем грозит рост тарифов "Укрзализныци".