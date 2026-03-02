Адаптовані графіки й автобуси замість поїздів: в яких областях УЗ змінила рух 2 березня
Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" працює у посиленому режимі. На окремих напрямках для пасажирів запровадили автобусні трансфери замість поїздів.
Херсонська область
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 2 березня, "Укрзалізниця":
- працює у посиленому режимі;
- тримає рух там, де це безпечно.
Так, у Херсонській області рух між Миколаєвом та Херсоном - з урахуванням безпекової ситуації.
Сумська та Чернігівська області
У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди курсують сьогодні:
- до Конотопа;
- з Конотопа.
Тим часом на Ніжинському напрямку приміські потяги їдуть за адаптованими графіками.
Харківська та Донецька області
У Харківській та Донецькій областях - від Лозової до Краматорська - запроваджено автобусні трансфери.
При цьому регіональний експрес на Ізюм курсує наразі за розкладом.
Де ще неподалік фронту поїзди їдуть без змін
В "Укрзалізниці" повідомили, що 2 березня за розкладом також здійснюється рух поїздами до та із:
- Запоріжжя;
- Херсона;
- Сум.
"У разі фіксації небезпеки нашими моніторинговими групами будемо підстраховуватися автобусними трансферами", - попередили пасажирів.
Уточнюється, що про всі зміни (за потреби) людям оперативно повідомлять push-сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці".
"Рушаймо", - підсумували в УЗ.
