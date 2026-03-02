Адаптированные графики и автобусы вместо поездов: в каких областях УЗ изменила движение 2 марта

Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" работает в усиленном режиме. На отдельных направлениях для пассажиров ввели автобусные трансферы вместо поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Херсонская область

Согласно оперативной информации компании по состоянию на понедельник, 2 марта, "Укрзализныця":

работает в усиленном режиме;

держит движение там, где это безопасно.

Так, в Херсонской области движение между Николаевом и Херсоном - с учетом ситуации с безопасностью.

Сумская и Черниговская области

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда курсируют сегодня:

до Конотопа;

из Конотопа.

Тем временем на Нежинском направлении пригородные поезда едут по адаптированным графикам.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой до Краматорска - введены автобусные трансферы.

При этом региональный экспресс на Изюм курсирует сейчас по расписанию.

Где еще недалеко от фронта поезда едут без изменений

В "Укрзализныце" сообщили, что 2 марта по расписанию также осуществляется движение поездов до и из:

Запорожья;

Херсона;

Сум.

"В случае фиксации опасности нашими мониторинговыми группами будем подстраховываться автобусными трансферами", - предупредили пассажиров.

Оперативная информация о движении поездов 2 марта (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Уточняется, что обо всех изменениях (при необходимости) людям оперативно сообщат push-оповещениями в приложении "Укрзализныци".

"Давайте двигаться", - подытожили в УЗ.