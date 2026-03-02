ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Адаптированные графики и автобусы вместо поездов: в каких областях УЗ изменила движение 2 марта

Понедельник 02 марта 2026 10:06
Адаптированные графики и автобусы вместо поездов: в каких областях УЗ изменила движение 2 марта Сегодня некоторые поезда УЗ курсируют по адаптированным графикам (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" работает в усиленном режиме. На отдельных направлениях для пассажиров ввели автобусные трансферы вместо поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)

Херсонская область

Согласно оперативной информации компании по состоянию на понедельник, 2 марта, "Укрзализныця":

  • работает в усиленном режиме;
  • держит движение там, где это безопасно.

Так, в Херсонской области движение между Николаевом и Херсоном - с учетом ситуации с безопасностью.

Сумская и Черниговская области

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда курсируют сегодня:

  • до Конотопа;
  • из Конотопа.

Тем временем на Нежинском направлении пригородные поезда едут по адаптированным графикам.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой до Краматорска - введены автобусные трансферы.

При этом региональный экспресс на Изюм курсирует сейчас по расписанию.

Где еще недалеко от фронта поезда едут без изменений

В "Укрзализныце" сообщили, что 2 марта по расписанию также осуществляется движение поездов до и из:

  • Запорожья;
  • Херсона;
  • Сум.

"В случае фиксации опасности нашими мониторинговыми группами будем подстраховываться автобусными трансферами", - предупредили пассажиров.

Адаптированные графики и автобусы вместо поездов: в каких областях УЗ изменила движение 2 мартаОперативная информация о движении поездов 2 марта (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Уточняется, что обо всех изменениях (при необходимости) людям оперативно сообщат push-оповещениями в приложении "Укрзализныци".

"Давайте двигаться", - подытожили в УЗ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины.

Кроме того, мы объясняли, как экономить на билетах УЗ по новым правилам и нужен ли билет на поезд собаке - каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине.

Читайте также, чем грозит рост тарифов "Укрзализныци".

