Адаптивный карантин, встреча Зеленского с Макроном и Шольцем, переименование города: новости за 15 декабря

Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине, в Брюсселе состоялась встреча "нормандской тройки", Верховная рада поддержала переименование Владимир-Волынского. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 декабря - в материале РБК-Украина.

Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать как минимум в течение I квартала следующего года.

Подробности адаптивного карантина - в материале РБК-Украина.

Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии

В среду, 15 декабря, в Брюсселе состоялась встреча "нормандской тройки" - президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Шольц и Макрон согласились продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года. Лидеры трех стран также договорились приложить усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали Россию к возобновлению конструктивной работы в нормандском формате.

Больше не Владимир-Волынский. Рада поддержала переименование города

Верховная рада Украины приняла проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский. Решение поддержали 348 голосами. Народные депутаты приняли постановление №6378, которое предусматривает переименование города Владимир-Волынский на Владимир.

Город является одним из древнейших в Украине и его переименование инициировали для того, чтобы вернуть ему историческое название. Когда город вошел в состав Российской империи, он получил к своему названию приставку "-Волынский". Это нужно было для того, чтобы отличать его от российского города Владимир-на-Клязьме.

Сенат США согласовал оборонный бюджет. Украине выделили 300 млн долларов

Верхняя палата Конгресса США согласовала оборонный бюджет на сумму 770 млрд долларов. Документ был направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект предусматривает финансирование и определение политики Пентагона. В течение последних шести лет документ согласовывают на двухпартийной основе.

В Черновцах задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

В Черновцах остановили пьяного водителя на Range Rover, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой. На водителя составили протокол.

Отметим, допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.

Единственного украинского журналиста в России обвинили в экстремизме

Единственного аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме. На него хотят завести несколько административных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Цимбалюка и его адвоката Николая Полозова.

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", - отметил Полозов.

Похож на простуду. Названы симптомы штамма "Омикрон"

Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест. При этом профессор добавил, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.