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Сенат США согласовал оборонный бюджет. Украине выделили 300 млн долларов

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 21:25
Сенат США согласовал оборонный бюджет. Украине выделили 300 млн долларов Фото: Сенат США согласовал оборонный бюджет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Верхняя палата Конгресса США согласовала оборонный бюджет на сумму 770 млрд долларов. Документ был направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.

Законопроект предусматривает финансирование и определение политики Пентагона. В течение последних шести лет документ согласовывают на двухпартийной основе.

Что предусматривает согласованный оборонный бюджет:

  • повышение заработной платы военнослужащих и работников Пентагона на 2,7%;
  • 12 недель отпуска по уходу за ребенком для всех военнослужащих;
  • создание независимой комиссии по войне в Афганистане. Она займется расследованием войны и выводом военнослужащих США;
  • 300 млн долларов в виде помощи в области безопасности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2".

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