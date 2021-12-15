Сенат США согласовал оборонный бюджет. Украине выделили 300 млн долларов
Фото: Сенат США согласовал оборонный бюджет (Getty Images)
Верхняя палата Конгресса США согласовала оборонный бюджет на сумму 770 млрд долларов. Документ был направлен на подпись президенту Джо Байдену.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.
Законопроект предусматривает финансирование и определение политики Пентагона. В течение последних шести лет документ согласовывают на двухпартийной основе.
Что предусматривает согласованный оборонный бюджет:
- повышение заработной платы военнослужащих и работников Пентагона на 2,7%;
- 12 недель отпуска по уходу за ребенком для всех военнослужащих;
- создание независимой комиссии по войне в Афганистане. Она займется расследованием войны и выводом военнослужащих США;
- 300 млн долларов в виде помощи в области безопасности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2".