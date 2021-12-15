Без Путина. Зеленский, Шольц и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Донбассе

В среду, 15 декабря, в Брюсселе состоялась встреча "нормандской тройки" - президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Зеленский в ходе переговоров поблагодарил Германию и Францию ​​за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия стран в рамках нормандского формата.

При этом украинский президент подчеркнул, что Украина не совершает провокаций на границе, а также не имеет агрессивных намерений против других стран. Зеленский также добавил, что Украина остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - заявил он.

В то же время Шольц и Макрон согласились продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что прежде всего, лидеры должны продолжить работу по неотложным мерам по стабилизации ситуации на Донбассе, а именно - обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение политзаключенных и открытие двух новых пунктов пропуска.

Лидеры трех стран также договорились приложить усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они также призвали Россию к возобновлению конструктивной работы в нормандском формате.