Единственного украинского журналиста в России обвинили в экстремизме

Единственного аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме. На него хотят завести несколько административных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Цимбалюка и его адвоката Николая Полозова .

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", - отметил Полозов.

По его словам, в России грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от работы экспертов.

"Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом (Полозовым, - ред.) мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", - отметил Цимбалюк.

Отметим, речь идет о статье КоАП РФ "Разжигание ненависти или вражды, равно как унижение человеческого достоинства".