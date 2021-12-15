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Единственного украинского журналиста в России обвинили в экстремизме

Новина українською →
Москва, Среда 15 декабря 2021 10:41
Единственного украинского журналиста в России обвинили в экстремизме Фото: журналист Роман Цимбалюк (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Единственного аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме. На него хотят завести несколько административных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Цимбалюка и его адвоката Николая Полозова.

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", - отметил Полозов.

По его словам, в России грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от работы экспертов.

"Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом (Полозовым, - ред.) мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", - отметил Цимбалюк.

Отметим, речь идет о статье КоАП РФ "Разжигание ненависти или вражды, равно как унижение человеческого достоинства".

Напомним, в 2017 году Цимбалюка задерживали в России во время интервью с парнем, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины аннексии Крыма.

Тогда в Министерстве иностранных дел Украины задержание Цимбалюка называли провокацией.

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