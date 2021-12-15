Больше не Владимир-Волынский. Рада поддержала переименование города
Фото: Рада переименовала город Владимир-Волынский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада Украины приняла проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский. Решение поддержали 348 голосами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Народные депутаты приняли постановление №6378, которое предусматривает переименование города Владимир-Волынский на Владимир.
Отметим, в октябре переименование поддержал городской совет, а затем с этим в парламент обратился областной.
Что известно о городе
Город является одним из древнейших в Украине и его переименование инициировали для того, чтобы вернуть ему историческое название.
Когда город вошел в состав Российской империи, он получил к своему названию приставку "-Волынский". Это нужно было для того, чтобы отличать его от российского города Владимир-на-Клязьме.