Головна » Новини » Політика

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ, - Sky News

Абу-Дабі, ОАЄ, Субота 24 січня 2026 11:54
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ, - Sky News Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Абу-Дабі у суботу, 24 січня розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією джерел, переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже відновилися.

У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.

За даними ЗМІ, зустрічі проходять у різних форматах.

"Оскільки зустріч відбудеться за закритими дверима, поки що невідомо, що принесе сьогоднішній день", - зазначає Sky News.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, вчора, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори делегацій України, Росії та США. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Перед переговорами прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

Крім того, перед переговорами Зеленський провів консультації з українською делегацією.

Після зустрічі Умєров розкрив деталі першого дня переговорів в Абу-Дабі.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

