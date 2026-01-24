ua en ru
В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ, - Sky News

Абу-Даби, ОАЭ, Суббота 24 января 2026 11:54
В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ, - Sky News Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Абу-Даби в субботу, 24 января начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации источников, переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже возобновились.

В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.

По данным СМИ, встречи проходят в разных форматах.

"Поскольку встреча состоится за закрытыми дверями, пока неизвестно, что принесет сегодняшний день", - отмечает Sky News.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, вчера, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры делегаций Украины, России и США. Украинскую переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Перед переговорами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".

Кроме того, перед переговорами Зеленский провел консультации с украинской делегацией.

После встречи Умеров раскрыл детали первого дня переговоров в Абу-Даби.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.

