В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ, - Sky News
В Абу-Даби в субботу, 24 января начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По информации источников, переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже возобновились.
В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.
По данным СМИ, встречи проходят в разных форматах.
"Поскольку встреча состоится за закрытыми дверями, пока неизвестно, что принесет сегодняшний день", - отмечает Sky News.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, вчера, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры делегаций Украины, России и США. Украинскую переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.
Перед переговорами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".
Кроме того, перед переговорами Зеленский провел консультации с украинской делегацией.
После встречи Умеров раскрыл детали первого дня переговоров в Абу-Даби.
Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.