"Абсолютно різне розуміння": Зеленський розкритикував США через довіру вкидам росіян

Зеленський зазначив, що його вкрай дивує різне бачення ситуації на полі бою в України, європейських партнерів та у США. Зазвичай це відбувається після того, як американці поспілкуються з російськими військовими.

"Чесно кажучи, не розумію, як це може бути, коли доступ до супутників є у всіх цих сторін, і ми отримуємо інформацію від супутників партнерів, а не навпаки. І з усім тим нам треба брифінгувати, нам треба спростовувати іноді великі нісенітниці, тому що абсолютно різне розуміння, що на полі бою відбувається", - поскаржився президент.

На думку Зеленського, така ситуація говорить про те, що росіяни інформаційно працюють сильніше за партнерів, вдало розповсюджуючи свою брехню та вигадки, які видають за реальність. Виходом може стати більш тісна співпраця військових на своєму рівні.

"Я постійно це підкреслюю нашим військовим - вони повинні щодня працювати з американцями. Щодня розмовляти, щодня говорити, щодня брифінгувати, щодня давати реальну інформацію", - зазначив президент.

"У всіх насправді має бути реальна інформація"

Зеленський розповів, що іноді трапляються ситуації, коли Україна та США показують один одному ту саму карту. Але Україна за реальними даними стверджує про оточення росіян, а американці, з російських слів - про нібито оточення українських військових.

"Я просто не розумію, як так може бути. Одне й те саме село, і так по-різному ми на це дивимося. Єдиний плюс - ми чуємо одне одного, і час відповідає на ці питання. Час дає знову і знову підтвердження Америці та іншим партнерам, що російські заяви не відповідають дійсності, а Україна може значно більше, ніж хтось розраховував", - додав президент.

Зеленський також згадав вигадки російського диктатора Володимира Путіна та росіян загалом щодо Покровська та Куп'янська. Покровськ росіяни "захоплювали" ще влітку, а Куп'янськ, за словами Путіна, взагалі нібито "оточили".

Найдивовижніше те, що американці, маючи розвідку та супутникове угруповання, потім звертаються до України та вимагають підтвердити російські нісенітниці. Зеленський "пройшовся" по американцях, порадивши їм орієнтуватися на розвідувальні дані, а не на "хтось десь сказав".

"Я, чесно, здивований такими питаннями. У всіх насправді має бути реальна інформація й особливо у тих, хто має сильні супутники, сильну розвідку, сильні медіа, а не просто орієнтується на те, що "хтось десь сказав", хтось комусь передав і так далі", - резюмував президент.