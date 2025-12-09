Роспропаганда поширює фейки про "повний контроль" над Куп'янськом, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито "знищення кількох українських ДРГ" на підступах до Куп'янська. При цьому вони наголошують, що їх начебто кинули в наступ для "підтримання інформаційного галасу навколо міста".

У ЦПД запевняють: ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди.

Дезінформацію про повне захоплення Куп’янська та начебто оточення в місті 15 батальйонів Сил оборони України роспропаганда поширює ще з початку грудня, але ці твердження спростував Головнокомандувач ЗСУ.

Третього грудня Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську, шляхи інфільтрації ворожих ДРГ повністю заблоковані, українські сили працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів, де ворог ще намагається зберігати свою присутність.



"Насправді більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України, в місті тривають бої. Жодні українські частини не перебувають в оточенні", - запевняють у ЦПД.

У Центрі вкотре закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.