"Абсолютно разное понимание": Зеленский раскритиковал США из-за доверия вбросам россиян

Зеленский отметил, что его крайне удивляет разное видение ситуации на поле боя у Украины, европейских партнеров и в США. Обычно это происходит после того, как американцы пообщаются с российскими военными.

"Честно говоря, не понимаю, как это может быть, когда доступ к спутникам есть у всех этих сторон, и мы получаем информацию от спутников партнеров, а не наоборот. И со всем тем нам надо брифинговать, нам надо опровергать иногда большую чушь, потому что абсолютно разное понимание, что на поле боя происходит", - пожаловался президент.

По мнению Зеленского, такая ситуация говорит о том, что россияне информационно работают сильнее партнеров, удачно распространяя свою ложь и выдумки, которые выдают за реальность. Выходом может стать более тесное сотрудничество военных на своем уровне.

"Я постоянно это подчеркиваю нашим военным - они должны ежедневно работать с американцами. Ежедневно разговаривать, ежедневно говорить, ежедневно брифинговать, ежедневно давать реальную информацию", - отметил президент.

"У всех на самом деле должна быть реальная информация"

Зеленский рассказал, что иногда случаются ситуации, когда Украина и США показывают друг другу одну и ту же карту. Но Украина по реальным данным утверждает об окружении россиян, а американцы, с российских слов - о якобы окружении украинских военных.

"Я просто не понимаю, как так может быть. Одно и то же село, и так по-разному мы на это смотрим. Единственный плюс - мы слышим друг друга, и время отвечает на эти вопросы. Время дает снова и снова подтверждение Америке и другим партнерам, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина может значительно больше, чем кто-то рассчитывал", - добавил президент.

Зеленский также вспомнил выдумки российского диктатора Владимира Путина и россиян в целом относительно Покровска и Купянска. Покровск россияне "захватывали" еще летом, а Купянск, по словам Путина, вообще якобы "окружили".

Самое удивительное то, что американцы, имея разведку и спутниковую группировку, потом обращаются к Украине и требуют подтвердить российскую чушь. Зеленский "прошелся" по американцам, посоветовав им ориентироваться на разведывательные данные, а не на "кто-то где-то сказал".

"Я, честно, удивлен такими вопросами. У всех на самом деле должна быть реальная информация и особенно у тех, кто имеет сильные спутники, сильную разведку, сильные медиа, а не просто ориентируется на то, что "кто-то где-то сказал", кто-то кому-то передал и так далее", - резюмировал президент.