"Абсолютно показовий і цинічний удар": Зеленський про атаку РФ напередодні зустрічі у США

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни", - заявив Зеленський.

За його словами, у перемовинах разом з Україною беруть участь лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, представники ЄС та НАТО. Мета зустрічі - досягти гідного миру та справжньої безпеки.

"І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.

Внаслідок ударів по Харкову відомо про сімох загиблих, серед яких півторарічна дівчинка, десятки постраждалих, включно з дітьми. У Запоріжжі внаслідок ракетних атак загинуло три людини, 20 отримали поранення.

Окрім того, був удар по енергетичному об’єкту в Одесі, який належить азербайджанській компанії, що Зеленський назвав атакою не лише на Україну, а й на енергетичну незалежність та міжнародні відносини.

"Російська військова машина продовжує знищувати життя. Путін демонстративно вбиватиме, щоб тиснути на Україну та Європу і принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги для припинення убивств. Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну", - підкреслив Зеленський.