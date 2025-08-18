"Абсолютно показательный и циничный удар": Зеленский об атаке РФ накануне встречи в США

"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны", - заявил Зеленский.

По его словам, в переговорах вместе с Украиной принимают участие лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, представители ЕС и НАТО. Цель встречи - достичь достойного мира и настоящей безопасности.

"И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, Одессе, по жилым домам, по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул президент.

В результате ударов по Харькову известно о семи погибших, среди которых полуторагодовалая девочка, десятки пострадавших, включая детей. В Запорожье в результате ракетных атак погибли три человека, 20 получили ранения.

Кроме того, был удар по энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании, что Зеленский назвал атакой не только на Украину, но и на энергетическую независимость и международные отношения.

"Российская военная машина продолжает уничтожать жизнь. Путин демонстративно будет убивать, чтобы давить на Украину и Европу и унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи для прекращения убийств. Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну", - подчеркнул Зеленский.