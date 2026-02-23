Абонентам Vodafone готують нововведення: зміниться не лише ціна тарифів

Що зміниться для абонентів

Перегляд умов передбачає не лише зміну вартості послуг, а й розширення наповнення пакетів. Зокрема, у низці тарифних планів буде збільшено обсяг мобільного інтернету в межах України та кількість хвилин для дзвінків на інші мережі.

Також оператор планує розширити обсяг послуг, якими абоненти можуть користуватися у роумінгу в країнах Європейського Союзу. У компанії зауважили, що клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь.

Причини оновлення тарифів

У Vodafone пояснюють, що актуалізація архівних пропозицій є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Основними факторами впливу стали:

зростання витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;

необхідність відновлення обладнання та складна логістика;

стабільно високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.

"Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні", - підкреслили в пресслужбі.

Які тарифи подорожчають

Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому вартість пакетів послуг зросте на 60-80 гривень.

Нові ціни на популярні тарифи:

Joice та Joice Start 2023: ціна зросте з 260 до 330 грн/місяць.

Joice Start та Joice Start Special: вартість зміниться з 270 до 340 грн за 4 тижні.

Joice PRO та Joice PRO 2023: пакет коштуватиме 390–400 грн замість 320–330 грн.

SuperNet Start+: подорожчає з 260 до 330 грн/місяць.

SuperNet Unlim: ціна зросте з 470 до 520 грн/місяць.

Light+: вартість збільшиться з 185 до 230 грн за 4 тижні.

Найсуттєвіше зміняться умови для користувачів тарифу Joice MAX, де ціна зросте з 450 до 520 грн, та SuperNet Turbo, де вартість підніметься з 250 до 320 грн.