Абонентам Vodafone готовят нововведения: изменится не только цена тарифов

Мобильный оператор Vodafone объявил о плановом обновлении условий в части тарифов, которые уже недоступны для новых подключений.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пиар-директор Vodafone Украина Виктория Рубан.
Пересмотр условий предусматривает не только изменение стоимости услуг, но и расширение наполнения пакетов. В частности, в ряде тарифных планов будет увеличен объем мобильного интернета в пределах Украины и количество минут для звонков на другие сети.
Также оператор планирует расширить объем услуг, которыми абоненты могут пользоваться в роуминге в странах Европейского Союза. В компании отметили, что клиенты получают индивидуальные сообщения об изменениях в своих тарифах заранее.
В Vodafone объясняют, что актуализация архивных предложений является необходимым шагом для поддержания качества связи и дальнейшего развития сети. Основными факторами влияния стали:
"Компания системно инвестирует в поддержку и развитие сети, чтобы обеспечивать стабильную связь по всей стране", - подчеркнули в пресс-службе.
Подорожание коснется популярных линеек Joice и SuperNet. В среднем стоимость пакетов услуг вырастет на 60-80 гривен.
Новые цены на популярные тарифы:
Существенно изменятся условия для пользователей тарифа Joice MAX, где цена вырастет с 450 до 520 грн, и SuperNet Turbo, где стоимость поднимется с 250 до 320 грн.
Напомним, ранее стало известно, что "Киевстар" обновляет тарифы для устройств, который оставался неизменным в течение 11 лет.
Кроме этого, с 18 февраля lifecell повысил цены на мобильные тарифные планы.
