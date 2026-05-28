До 95 тисяч гривень на побутову техніку: хто з ветеранів зможе отримати нову допомогу

Уряд ухвалив рішення про надання грошової допомоги захисникам, які отримали інвалідність через втрату зору. Кошти спрямовані на купівлю спеціально адаптованих побутових приладів, що дозволить зробити їхній побут комфортнішим.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram .

Ініціатива є частиною системної роботи Уряду, спрямованої на створення безбар'єрного середовища та інтеграцію воїнів, які отримали поранення під час бойових дій, у повноцінне повсякденне життя.

Згідно з рішенням Кабміну, ветерани мають змогу отримати фінансову підтримку для закупівлі побутової техніки, що спеціально адаптована до потреб захисників із порушеннями зору.

