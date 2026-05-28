До 95 тисяч гривень на побутову техніку: хто з ветеранів зможе отримати нову допомогу
Уряд ухвалив рішення про надання грошової допомоги захисникам, які отримали інвалідність через втрату зору. Кошти спрямовані на купівлю спеціально адаптованих побутових приладів, що дозволить зробити їхній побут комфортнішим.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.
Головне:
- Ветерани та ветеранки, які втратили зір, можуть отримати допомогу до 95 000 гривень на купівлю адаптованої побутової техніки.
- Додатково виділяється до 2 000 гривень на банківські послуги.
- У переліку приладів 26 найменувань.
Що передбачає допомога
Згідно з рішенням Кабміну, ветерани мають змогу отримати фінансову підтримку для закупівлі побутової техніки, що спеціально адаптована до потреб захисників із порушеннями зору.
Ключові умови виплат:
- Розмір допомоги: максимально можлива сума виплати становить 95 000 гривень.
- Додаткові витрати: окрім основної суми, передбачено виділення до 2 000 гривень на покриття супутніх банківських послуг.
- Асортимент: кошти можна витратити на прилади з визначеного переліку, який налічує 26 найменувань техніки. Вибір конкретних пристроїв залишається за самим ветераном.
- Незалежність виплат: державна допомога надається незалежно від того, чи отримує особа інші види соціальних виплат.
Як працюватиме механізм
Програма реалізується у співпраці з Товариством Червоного Хреста України.
Ініціатива є частиною системної роботи Уряду, спрямованої на створення безбар'єрного середовища та інтеграцію воїнів, які отримали поранення під час бойових дій, у повноцінне повсякденне життя.
