Житло для ветеранів і родин загиблих: Кабмін анонсував нові виплати

Фото: Кабмін анонсував виплати для ветеранів і родин загиблих (Getty Images)

Уряд затвердив нову програму, за якою 2 100 ветеранів війни та родин загиблих військових отримають компенсації на придбання житла.

Кому і як надаватимуть виплати Йдеться про українців з інвалідністю внаслідок війни I-II групи та родини полеглих захисників і захисниць. Загальний обсяг фінансування становить 5,67 млрд гривень. Отримані кошти дозволять придбати власне житло вже цього року. Окремо уряд спростив процедуру компенсацій на переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю: документи можна подавати разом із заявою, а рішення ухвалюватимуть до п’яти днів після отримання пакета. "Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації - у такому разі заяву необхідно переслати впродовж трьох днів" - заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.