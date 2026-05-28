До 95 тысяч гривен на бытовую технику: кто из ветеранов сможет получить новую помощь
Правительство приняло решение о предоставлении денежной помощи защитникам, которые получили инвалидность из-за потери зрения. Средства направлены на покупку специально адаптированных бытовых приборов, что позволит сделать их быт более комфортным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Главное:
- Ветераны и ветеранки, потерявшие зрение, могут получить помощь до 95 000 гривен на покупку адаптированной бытовой техники.
- Дополнительно выделяется до 2 000 гривен на банковские услуги.
- В перечне приборов 26 наименований.
Что предусматривает помощь
Согласно решению Кабмина, ветераны могут получить финансовую поддержку для закупки бытовой техники, специально адаптированной к потребностям защитников с нарушениями зрения.
Ключевые условия выплат:
- Размер помощи: максимально возможная сумма выплаты составляет 95 000 гривен.
- Дополнительные расходы: кроме основной суммы, предусмотрено выделение до 2 000 гривен на покрытие сопутствующих банковских услуг.
- Ассортимент: средства можно потратить на приборы из определенного перечня, который насчитывает 26 наименований техники. Выбор конкретных устройств остается за самим ветераном.
- Независимость выплат: государственная помощь предоставляется независимо от того, получает ли лицо другие виды социальных выплат.
Как будет работать механизм
Программа реализуется в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины.
Инициатива является частью системной работы Правительства, направленной на создание безбарьерной среды и интеграцию воинов, получивших ранения во время боевых действий, в полноценную повседневную жизнь.
Читайте также о том, что недавно Правительство утвердило новую программу, по которой 2 100 ветеранов войны и семей погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.
Ранее мы писали о том, что для военных и ветеранов продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "єОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% годовых.