До 95 тысяч гривен на бытовую технику: кто из ветеранов сможет получить новую помощь

Правительство приняло решение о предоставлении денежной помощи защитникам, которые получили инвалидность из-за потери зрения. Средства направлены на покупку специально адаптированных бытовых приборов, что позволит сделать их быт более комфортным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram .

Инициатива является частью системной работы Правительства, направленной на создание безбарьерной среды и интеграцию воинов, получивших ранения во время боевых действий, в полноценную повседневную жизнь.

Согласно решению Кабмина, ветераны могут получить финансовую поддержку для закупки бытовой техники, специально адаптированной к потребностям защитников с нарушениями зрения.

